ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області затримали фаната "русского мира" з гранатами та вибухівкою

Новость на русском →
Харківська область, Субота 05 листопада 2022 15:06
У Харківській області затримали фаната "русского мира" з гранатами та вибухівкою Фото: у Харківській області викрили поплічника окупантів (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Фанат "русского мира" публічно підтримував російське вторгнення в Україну. Він закликав місцевих жителів до співпраці з окупантами. Крім того, поплічник ворога стверджував, що російська армія не обстрілює мирне населення.

Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 5 гранат та саморобну вибухівку.

Нагадаємо, у Харківській області затримали колишню поліцейську, яка працювала на окупантів та вступила до лав так званої "народної міліції".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків пограничная служба колаборант Війна в Україні
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України