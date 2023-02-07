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В Харьковской области задержали экс-полицейскую, которая перешла на сторону оккупантов

Фото: в Харьковской области задержали экс-полицейскую, которая перешла на сторону оккупантов (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители в Харьковской области задержали бывшего инспекторка по информационной поддержке, которая перешла на сторону врага и присягнула на верность государству-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие отмечает, что после захвата россиянами Купянска бывшая полицейская пошла на сотрудничество с врагом. Сначала она осуществляла учет заявлений и уведомлений о преступлениях в оккупационной "милиции".

Позже женщина заняла должность "исполняющего обязанности инспектора штаба" в псевдоправоохранительном органе, а затем стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (в Купянске)".

Правоохранители задержали женщину в Староверовке Купянского района в доме ее родственников, где она скрывалась от украинского правосудия.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, в Харьковской области задержали вражеского пособника, который задерживал бывших военных ВСУ.

Ранее правоохранители разоблачили российского агента, который сливал россиянам данные о наступательных операциях ВСУ.

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Служба безопасности УкраиныХарьков