RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области задержали депутатку, которая "возглавила" село при оккупантах

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутат поселкового совета в Харьковской области перешла на сторону РФ и "возглавила" село Подвысокое. Правоохранители обнаружили ее и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Во время оккупации села Подвысокое Изюмского района женщина добровольно согласилась работать на врага. Она заняла должность так называемого "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что фактически женщина стала "старостой" села. Подозреваемая принимала участие в совещаниях "руководителей отделов" оккупационных властей, нанимала на работу работников, собирала и формировала списки местных жителей, которые в дальнейшем передавала новой "власти".

Депутатке Боровского поселкового совета Изюмского района Харьковской области VIII созыва сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что директор полиграфической компании финансировала оккупантов в Крыму с 2014 года. Правоохранители обнаружили женщину и задержали ее. Ей объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Российская шпионка хотела устроиться в органы местного самоуправления в Черкасской области. Ее разоблачили и задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна в Украине