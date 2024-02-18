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В Харьковской области есть угроза ударных дронов, - ОВА

Фото: харьковчан предупредили об атаке дронов (defence-ua.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне снова запустили ударные дроны в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников объявлена в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов призвал жителей Харьковской области перейти в укрытие на время угрозы.

"Есть угроза ударов вражеских беспилотников", - подчеркнул он.

Российская атака в ночь на 18 февраля.

Напомним, в ночь на 18 февраля россияне атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В эту ночь войска РФ выпустили шесть зенитных ракет С-300, три крылатые ракеты Х-22 и управляемую авиационную ракету Х-59. Также россияне выпустили 14 ударных дронов из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате боевой работы украинским военным удалось сбить большинство "Шахедов" и ракету Х-59. ПВО работало в рамках Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Ночью враг, в частности, атаковал Полтавскую область. Вражеские дроны ударили по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, вчера оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск в Харьковской области. В результате удара были повреждены три двухэтажных жилых дома, а также разрушен частный сектор. Из-под завалов спасатели извлекли четырех пострадавших.

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ХарьковАтака дронов