В Харьковской области враг разрушил некоторые позиции ВСУ, - ОСУВ "Хортица"
За прошедшие сутки, 2 января, оккупанты проводили штурмовые действия на Харьковском и Купянском направлениях. Некоторые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Россияне штурмовали в Волчанске на Харьковском направлении, а также в районе Загрызово, Двуречной и Кругляковки - на Купянском направлении.
"В результате огневого воздействия некоторые позиции наших войск были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - пишет ОСГВ "Хортица".
Ситуация в Харьковской области
Вчера, 2 января, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне. В том же числе продолжается строительство фортификационных сооружений.
Офицер отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов, в свою очередь, сообщал, что украинские военные фиксируют попытки россиян переправится через реку Оскол в Харьковской области.
По словам украинских бойцов, враг ежедневно пытается высадиться на острова в дельте Днепра и закрепиться на правобережной части региона.
Также попытки россиян расширить зону влияния в Харьковской области подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
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