В Харьковской области ночью "приземлили" два дрона

По предварительной информации, военные "приземлили" дрон-камикадзе и разведывательный беспилотник.

"Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожены 2 вражеских БПЛА, вероятно Шахед-136 и Гранат-4", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером, по данным мэрии Мариуполя, в районе Азовского моря зафиксировали дрон-камикадзе. Позже на юге Украины была объявлена воздушная тревога.

По информации Генштаба ВСУ, наши военные за минувшие сутки сбили 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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