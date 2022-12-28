СБУ разоблачила чиновника "Укринтеравтосервис" на вымогательстве взяток у перевозчиков

СБУ разоблачила на взятке начальника одного из управлений "Укринтеравтосервиса", а также его родственницу, бывшую сотрудницу общественной организации "АСМАП".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

В админздании "Укринтеравтосервис" и по месту жительства задержанных прошли обыски.

"Судя по всему, должностное лицо мошенническим путем требовало деньги за законные решения по распределению разрешений на международные перевозки от стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта", - пишет пресс-служба.

Перевозчик, у которого чиновник требовал взятку, имел многолетний опыт международных перевозок и автопарк, отвечающий всем требованиям, в связи с чем электронная система приняла бы решение о получении разрешения в пользу этого субъекта. Задержанный не имел никакого влияния на работу системы.

"Конкурс о распределении разрешений ЕКМТ на 2023 год впервые был проведен в электронном виде, а заявки перевозчики подавали через информационную систему "Шлях". Именно из-за автоматизации вмешательства человека в систему было невозможным. Чиновник мошенническим путем требовал у перевозчиков деньги и, фактически, никак не мог повлиять на решение о получении разрешения", - добавляет пресс-служба.

Лицензии ЕКМТ позволяют перевозчикам осуществлять двусторонние, транзитные перевозки с грузом из и в третьи страны.

Распределение разрешений ЕКМТ происходит при участии Конкурсной комиссии, а решение готовилось по четко определенным формулам системы, в связи с чем влиять на конечное решение члены комиссии не могли.

"В настоящее время начат анализ данных по всем перевозчикам, с которыми контактировал чиновник задержанный за получение взятки. В случае установления искусственного искривления данных, будет принято решение об отмене многократных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок", - отмечает пресс-служба.

Подозреваемый на время расследования выведен из состава Комиссии. Также ему было доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.