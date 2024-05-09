В Харьковской области будут судить учительницу, которая "сдавала" украинцев во время оккупации села

Отмечается, что 57-летняя жительница села Лукьянцы Харьковского района способствовала оккупантам. Раньше она работала учительницей младших классов.

Во время оккупации этого села предательница передавала российским захватчикам данные о проукраински настроенных односельчанах.

Сдавала односельчан к застенкам

Как отмечают в ведомстве, по ее наводке российские военные похитили и отвезли в пыточную депутата сельского совета, участника АТО и отца действующего сотрудника Национальной полиции Украины.

Всех задержанных избивали, применили к ним психологическое давление, длительное время удерживали без пищи и питьевой воды. Таким образом, оккупанты пытались заставить людей пойти с ними на сотрудничество и передать известные им разведданные.

Переписывалась с россиянами

Также известно, что женщина часто переписывалась с абонентами с российскими номерами. Среди них ее муж, который после оккупации города Волноваха Донецкой области поехал туда жить и работать.

После деоккупации села обвиняемая сбежала в Харьков, где жила на съемной квартире. Правоохранители разоблачили ее. Женщина находится под стражей.

По санкции статьи ей грозит до 20 лет лишения свободы.