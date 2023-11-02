В Харьковской области проведут принудительную эвакуацию около 300 детей

В пяти общинах Купянского района Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей. Из-за опасных условий в более надежные места планируют доставить 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Так, решение Харьковской ОВА единогласно поддержали члены Коордштаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Согласно решению, в течение 45 суток планируется провести бесплатную эвакуацию 275 детей и их семей из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района.
Власти называют такой шаг необходимым из-за сложной обстановки безопасности в условиях военного положения.
Желающих эвакуироваться призывают обращаться на "горячие" линии Минреинтеграции и Харьковской ОВА:
Напомним, что 26 октября, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял о готовящейся к принудительной эвакуации из 10 населенных пунктов Купянского района.
Он объяснил это тем, что из-за постоянного российского террора погибают и получают ранения мирные жители, в том числе дети.
Вскоре Совет обороны Харьковской области решил масштабировать эвакуационные мероприятия и вывезти семьи с детьми из трех общин Купянского района.
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