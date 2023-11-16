В Харьковской области раздались звуки взрывов

Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого в 00:04 Воздушные Силы ВСУ объявили о ракетной опасности в Харьковской области. В ту же минуту местные паблики сообщили о двух взрывах в области.

Как сообщает Суспільне, россияне атаковали Чугуевский район. Начальник районной военной администрации Сергей Лободенко сообщил, что по состоянию на 00:40 информации о раненых среди гражданских нет. По его словам, ныне экстренные службы разыскивают места попаданий. По предварительной информации, местные жители слышали не менее семи взрывов.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

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