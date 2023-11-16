Ночью 16 ноября в Харьковской области раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.
Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого в 00:04 Воздушные Силы ВСУ объявили о ракетной опасности в Харьковской области. В ту же минуту местные паблики сообщили о двух взрывах в области.
Как сообщает Суспільне, россияне атаковали Чугуевский район. Начальник районной военной администрации Сергей Лободенко сообщил, что по состоянию на 00:40 информации о раненых среди гражданских нет. По его словам, ныне экстренные службы разыскивают места попаданий. По предварительной информации, местные жители слышали не менее семи взрывов.
Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.
Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.
Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.
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