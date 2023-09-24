В Харьковской области пограничники "приземлили" начиненный взрывчаткой БпЛА
В Харьковской области пограничник обезвредил начиненный взрывчаткой российский дрон антидроновой пушкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Начиненный взрывчаткой вражеский дрон - заземлен. Заметив цель на высоте 50 метров, пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили "птичку", - пишет Госпогранслужба.
Отмечается, что за прошедшую неделю это уже был 4 нашпигованный взрывчаткой дрон.
Фото: в Харьковской области пограничники "приземлили" начиненный взрывчаткой БпЛА (t.me/DPSUkr)
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 390 российских террористов. С начала войны Российская Федерация потеряла около 275 850 единиц личного состава.
В том числе на Таврическом направлении наши военные уничтожили 39 единиц военной техники российских террористов.
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