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В Харьковской области пограничники дроном уничтожили вражеский "Муром-М" (видео)

Харьковская область, Пятница 15 марта 2024 19:41
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В Харьковской области пограничники дроном уничтожили вражеский "Муром-М" (видео) Фото: в Харьковской области пограничники дроном уничтожили вражеский "Муром-М" ()
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

На Харьковском направлении дрон-камикадзе пограничников уничтожил вражеский комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения Муром-М.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ по двум направлениям в Донецкой области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и Запорожской области.

Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.

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