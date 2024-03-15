В Харьковской области пограничники дроном уничтожили вражеский "Муром-М" (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
На Харьковском направлении дрон-камикадзе пограничников уничтожил вражеский комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения Муром-М.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ по двум направлениям в Донецкой области.
В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и Запорожской области.
Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.
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