В Харьковской области усилят мобилизацию: подробности

В Харьковской области решили усилить мобилизационные мероприятия. Для этого планируется наладить сотрудничество между властью, военкоматами и правоохранителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенухи.
В рабочей встрече приняли участие:
Отмечается, что участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.
Каким образом планируется усилить мобилизацию в регионе
"С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", - сказал Семенуха.
Фото: Заседание (kharkivoda.gov.ua)
Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля.
Этот правовой режим будет действовать в Украине по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.
Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию.
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