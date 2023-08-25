В Харьковской области усилят мобилизацию: подробности

В рабочей встрече приняли участие:

и.о. начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители территориальных управлений СБУ;

представители территориальных управлений ГБР;

представители территориальных управлений Национальной полиции;

представители территориальных управлений районных ТЦК;

главы районных военных администраций и громад региона.

Отмечается, что участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Каким образом планируется усилить мобилизацию в регионе

"С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", - сказал Семенуха.

Фото: Заседание (kharkivoda.gov.ua)

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Мобилизация в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля.

Этот правовой режим будет действовать в Украине по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию.