В Харьковской области подорвались на мине два энергетика и спасатель: есть погибший

В Харьковской области подорвались на мине два сотрудника "Харьковоблэнерго" и один работник ГСЧС во время проведения ремонтных работ. Среди них есть один погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Недалеко от Гракова Чугуевского района во время проведения ремонтных работ подорвались на мине 2 сотрудников "Харьковоблэнерго" и 1 сотрудник ГСЧС. К сожалению, 1 из них погиб, 2 госпитализированы с ранениями", - написал Синегубов.

Руководитель области еще раз призвал всех быть максимально осторожными, поскольку минная опасность остается очень высокой.

Напомним, что это уже не первый подобный случай с момента деоккупации Харьковской области, недавно в регионе шесть человек подорвались на вражеских минах.

Добавим, ранее в Балаклее погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.

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