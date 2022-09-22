ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области подорвались на мине два энергетика и спасатель: есть погибший

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 22 сентября 2022 10:47
В Харьковской области подорвались на мине два энергетика и спасатель: есть погибший Фото: в Харьковской области подорвались на мине два энергетика и спасатель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области подорвались на мине два сотрудника "Харьковоблэнерго" и один работник ГСЧС во время проведения ремонтных работ. Среди них есть один погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Недалеко от Гракова Чугуевского района во время проведения ремонтных работ подорвались на мине 2 сотрудников "Харьковоблэнерго" и 1 сотрудник ГСЧС. К сожалению, 1 из них погиб, 2 госпитализированы с ранениями", - написал Синегубов.

Руководитель области еще раз призвал всех быть максимально осторожными, поскольку минная опасность остается очень высокой.

Напомним, что это уже не первый подобный случай с момента деоккупации Харьковской области, недавно в регионе шесть человек подорвались на вражеских минах.

Добавим, ранее в Балаклее погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России