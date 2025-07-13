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В Харьковской области один погибший: в ГСЧС рассказали о последствиях непогоды (фото)

Фото: в Харькове погиб человек из-за непогоды (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Мария Рагуткина

В Харьковской области из-за непогоды погиб один человек, еще пятеро получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 00:00 в Харькове и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. По предварительным данным 1 человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок", - сообщили спасатели.

Среди погибших оказалась 56-летняя женщина в селе Первомайское Чугуевского района. Это произошло в результате падения дерева.

Также в Салтовском районе Харькова сорвало крышу из-за порыва ветра. В результате пострадали три человека.

Деревья из-за ветра обрушились в следующих районах:

  • в Основянском - пострадала 7-летняя девочка.
  • в Шевченковском районе - травмирован мужчина 1973 года рождения.
  • в Слободском районе упал поворотный башенный кран, обошлось без пострадавших.
  • в Харьковском районе от станции Катыловка в сторону города Мерефа дерево упало на электропоезд. Без пострадавших.
 Фото: последствия непогоды в Харькове и области (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Непогода в Харьковской области 12 июля

Харьков и область накрыл мощный шторм, из-за которого затопило улицы и пропал свет.

В результате обесточивания задержались поезда. В УЗ отметили, что наибольшая задержка была у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).

Подробнее о первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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