В Харьковской области один погибший: в ГСЧС рассказали о последствиях непогоды (фото)

В Харьковской области из-за непогоды погиб один человек, еще пятеро получили ранения, в том числе ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По состоянию на 00:00 в Харькове и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. По предварительным данным 1 человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок", - сообщили спасатели.
Среди погибших оказалась 56-летняя женщина в селе Первомайское Чугуевского района. Это произошло в результате падения дерева.
Также в Салтовском районе Харькова сорвало крышу из-за порыва ветра. В результате пострадали три человека.
Деревья из-за ветра обрушились в следующих районах:
Харьков и область накрыл мощный шторм, из-за которого затопило улицы и пропал свет.
В результате обесточивания задержались поезда. В УЗ отметили, что наибольшая задержка была у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).
Подробнее о первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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