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В Харьковской области возможны отключения света по графику: власти обратились к жителям

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света по графику в Харькове и области могут ввести временно для стабилизации ситуации. Жителей просят подготовиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что разрушения в результате вражеской атаки 22 марта очень серьезны. В некоторых частях Харькова вернули свет, но работы продолжаются. В скором времени планируется выйти на пик мощностей.

"Следует заранее подготовиться к возможному повторному исчезновению света: заряженные павербанки, необходимые для вас запасы питьевой и технической воды, пищи", - предупредил Синегубов.

Энергетики призывают жителей Харьковской области снизить нагрузку на энергосеть: не пользоваться одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включать приборы не в пиковые часы.

"Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

 

 

 

Масштабная атака 22 марта

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом окупантов была энергетика.

В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Тяжелая ситуация была в Харькове, в городе проблемы не только со светом, но и с интернетом, снабжением теплом и водой. В "Укрэнерго" назвали вчерашнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

В результате атаки врага есть погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

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ХарьковВойна в УкраинеОтключения света