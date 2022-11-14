Трое гражданских подорвались на мине в Харьковской области
В понедельник, 14 ноября, в селе Цуповка Харьковской области на мине подорвались трое гражданских. Их госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Синегубов отметил, что деоккупированные территории Харьковской области одни из самых заминированных. Ежедневно из-за мин страдают гражданские.
"Сегодня в с. Цуповка Дергачевской общины взорвались на мини трое мужчин, которые косили траву у железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы", - рассказал Синегубов.
Он в очередной раз призвал жителей Харьковской области к осторожности, а также попросил избегать обочин и лесополос.
Напомним, вчера в Харьковской области два человека также подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.
Также мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.
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