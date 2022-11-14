ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трое гражданских подорвались на мине в Харьковской области

Новина українською →
Харьковская область, Понедельник 14 ноября 2022 16:45
Трое гражданских подорвались на мине в Харьковской области Фото: трое гражданских подорвались на мине в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 14 ноября, в селе Цуповка Харьковской области на мине подорвались трое гражданских. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов отметил, что деоккупированные территории Харьковской области одни из самых заминированных. Ежедневно из-за мин страдают гражданские.

"Сегодня в с. Цуповка Дергачевской общины взорвались на мини трое мужчин, которые косили траву у железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы", - рассказал Синегубов.

Он в очередной раз призвал жителей Харьковской области к осторожности, а также попросил избегать обочин и лесополос.

Напомним, вчера в Харьковской области два человека также подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.

Также мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война в Украине
NEWS
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине