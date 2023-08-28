RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области руководство ТЦК получило подозрение, на этот раз не коррупция

Фото: в Харьковской области руководство ТЦК начисляло заработную плату фиктивному работнику (sud.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Руководство одного из военкоматов в Харьковской области насчитало почти 700 тысяч гривен заработной платы фиктивному работнику.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

К совершению уголовного правонарушения причастны начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник отдела кадрового обеспечения этого же учреждения.

Как установило следствие, в начале марта 2022 года начальник районного военкомата мобилизовал женщину-предпринимателя, руководствуясь корыстной целью. При содействии начальника отдела комплектования и кадрового обеспечения женщину оформили для прохождения службы в районный военкомат.

Руководство РТЦК подписывало официальные документы о начислении заработной платы своей коллеге, которая фактически не появлялась на рабочем месте и не выполняла свои должностные обязанности. За год и четыре с половиной месяца службы в военкомате женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями - общая сумма начислений составила около 700 тысяч гривен.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту работы фигурантов в помещении РТЦК и СП, где обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу личность-предпринимателя и его увольнение.

На основании собранных доказательств должностным лицам поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

 

Проверки ТЦК в Украине

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране.

Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Кроме того, полиция провела более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Правоохранители изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковТЦК