В Харьковской области руководство ТЦК получило подозрение, на этот раз не коррупция

Руководство одного из военкоматов в Харьковской области насчитало почти 700 тысяч гривен заработной платы фиктивному работнику.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

К совершению уголовного правонарушения причастны начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник отдела кадрового обеспечения этого же учреждения.

Как установило следствие, в начале марта 2022 года начальник районного военкомата мобилизовал женщину-предпринимателя, руководствуясь корыстной целью. При содействии начальника отдела комплектования и кадрового обеспечения женщину оформили для прохождения службы в районный военкомат.

Руководство РТЦК подписывало официальные документы о начислении заработной платы своей коллеге, которая фактически не появлялась на рабочем месте и не выполняла свои должностные обязанности. За год и четыре с половиной месяца службы в военкомате женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями - общая сумма начислений составила около 700 тысяч гривен.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту работы фигурантов в помещении РТЦК и СП, где обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу личность-предпринимателя и его увольнение.

На основании собранных доказательств должностным лицам поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Проверки ТЦК в Украине

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране.

Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Кроме того, полиция провела более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Правоохранители изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел.