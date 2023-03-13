В Харьковской области есть три серые зоны где идут активные бои, - Синегубов

По словам Синегубова, 29 населенных пунктов Харьковской области сейчас находятся под временной оккупацией.

"Есть три населенных пункта, которые мы считаем серой зоной, на территории которых ведутся активные боевые действия, в частности это населенный пункт Гряниковка. Однако, наши воины стоят на своих позициях и не уступают", - добавил Синегубов.

Как отметил председатель Харьковской ОВА, враг пытается выявить слабые позиции в обороне наших воинов, вероятно готовя более серьезное наступление на этих направлениях.

"Однако сейчас он успеха не имеет, несет потери и отступает на ранее занятые им позиции", - подчеркнул Синегубов.