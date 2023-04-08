В субботу, 8 апреля, в Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В г. Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой", - говорится в сообщении.

Также в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет.

"Сейчас пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил глава ОВА.