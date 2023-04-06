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В Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке

Иллюстративное фото: в Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 6 апреля, в Харьковской области двое гражданских подорвались на взрывоопасных предметах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синенубова.

В селе Василенково Купянского района 57-летний мужчина во время сжигания травы на собственном дворе подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Его госпитализировали с взрывными травмами.

К тому же на территории частного домохозяйства в Изюме подорвалась и получила ранение 56-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Синегубов еще раз призвал украинцев быть максимально осмотрительными. В случае обнаружения какого-либо предмета похожего на взрывоопасный его нельзя трогать, следует отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов ГСЧС или сообщить в Нацполицию.

Напомним, вчера в Харьковской области 16-летний парень получил мино-взрывную травму.

Ранее сапер подорвался на мине в Харьковской области.

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