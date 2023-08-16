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В Харьковской области директор компании украл средства на ремонте поврежденного обстрелом дома

Фото: директор компании украл средства на ремонте поврежденного обстрелом дома (facebook com ssu mariupol)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковской области впервые в суд передали дело по факту присвоения средств на ремонте дома, поврежденного из-за атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской прокуратуры.

"Новобаварской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора ООО по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, и по факту служебного подлога", - сообщили в прокуратуре.

 

По данным следствия, в декабре прошлого года между Департаментом капитального строительства ХОВА и предприятием заключен договор о капитальном ремонте многоквартирного жилого дома в поселке Золочев Богодуховского района.

Указанный дом пострадал в прошлом году в результате вражеского обстрела.

Однако директор ООО решил присвоить бюджетные средства. Для достижения своей преступной цели подрядчик обеспечил выполнение указанных работ со значительно уменьшенными объемами, чем те, которые были указаны в официальных документах.

Дело Медведя

Напомним, 23 июля на сайте Министерства внутренних дел Украины появилась информация, что мэра Рахова Виктора Медвидя объявили в розыск, поскольку он является фигурантом дела о растрате средств из бюджета.

Как выяснили местные СМИ, экс-мэра подозревается в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и подделке официальных документов.

Позже на фоне такой информации Медведь заявил, что решил сложить полномочия.

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