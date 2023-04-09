В Харьковской области мужчина подорвался на российской мине "лепесток"

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения разной степени тяжести. Его доставили в городскую больницу. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Украинцев просят не ходить по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам и не трогать подозрительные и незнакомые предметы. Также не следует посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где велись бои, или которые находились под российской оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, 8 апреля в Киевской области тракторист подорвался на российской противотанковой мине.

В тот же день в Харьковской области на взрывчатке подорвались два человека.

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