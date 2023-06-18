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В Харьковской области мужчина наступил на противопехотную мину

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Харьковская область, Воскресенье 18 июня 2023 15:22
В Харьковской области мужчина наступил на противопехотную мину Фото: в Харьковской области мужчина наступил на противопехотную мину (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Харьковской области наступил на противопехотную мину в траве. Мужчина получил травму ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел в освобожденном селе Токаревка сегодня, 18 июня. Отмечается, что 52-летний мужчина случайно наступил на вражескую противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", которая находилась в высокой траве.

"В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой ступни. В настоящее время пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 июня в селе Новая Гусаровка Харьковской области мужчина взорвался на мине, когда косил траву.

Опасность мин

Напомним, спасатели предупреждают, что Украина из-за боевых действий загрязнена взрывчатыми предметами. Особенно опасны территории, освобожденные от российских оккупантов. Россияне оставляют после себя не только боеприпасы, но и мины, гранаты и другие опасные предметы.

Украинцев призывают не посещать леса, лесополосы, поля, побережья рек и другие открытые места.

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