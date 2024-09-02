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В Харьковской области из-за масштабного пожара эвакуируют целое село

Иллюстративное фото: украинский военный (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

В селе Студенок Харьковской области зафиксирован масштабный пожар на площади почти 1200 га. Из села эвакуируют местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"Огонь распространился на село Студенок. Проводим эвакуацию жителей. Количество эвакуированных по состоянию на данный момент - более 200 человек", - написал Синегубов.

По его словам, на месте работают спасательные службы в усиленном режиме: ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА.

Также задействованы дополнительные ресурсы для ликвидации пожара из других областей.

В пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уточнили, что пожар произошел на территории национального парка "Святые горы". По данным ведомства, огонь сжег 1500 гектаров леса и опрокинулся на жилые дома ближайших сел.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения было уничтожено около 9,5 тысячи гектаров леса нацпарка "Святые горы". Еще 10 тысяч гектаров нуждается в обследовании и обезвреживании взрывоопасных предметов. По предварительным подсчетам, ориентировочный ущерб окружающей среде нацпарка "Святые горы", нанесенный оккупантами - более 16 миллиардов гривен.

Загрязнение экосистемы

В результате вторжения Российской Федерации в Украину масштабно страдает украинская экосистема. Из-за россиян в Украине начинаются масштабные лесные пожары и загрязняются реки.

В частности, в конце августа Вышгородский мэр Алексей Момот сообщил об обнаружении ядовитого вещества в реке Десна, которая, по его словам, движется по течению со стороны российской границы. Позднее загрязнение Сейма и Десны рассмотрела Госкомиссия ТЭБ и ЧС.

Также РБК-Украина сообщало, что на торфяниках Черниговской области и в лесах в Чернобыльской зоне продолжаются пожары, вызвавшие задымление и запах продуктов горения.

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ГСЧСХарьковПожар