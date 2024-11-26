Проект "Ковчег". В Харьковской области построят первую подземную больницу в Украине

В рамках стратегических инициатив "Человеческий капитал" и "Безопасность" медицинская отрасль Харьковской области получает новый виток развития. На базе Харьковской областной клинической больницы планируется строительство уникального подземного медицинского комплекса под названием "Ковчег".

Проект "Ковчег"

Этот проект станет первой в Украине больницей, расположенной под землей, и обеспечит предоставление высококачественных медицинских услуг в максимально безопасных условиях. В приграничном регионе, который сталкивается с реальными угрозами вражеских атак, вопрос безопасности приобретает критическую важность.

Подземная больница сможет одновременно обслуживать более 2000 пациентов, предлагая самое современное медицинское оборудование и широкий спектр услуг.

Проект призван не только повысить уровень медицинского обеспечения региона, но и стать примером для других областей, демонстрируя, как инновационные решения могут способствовать защите жизни и здоровья людей.