В Харьковской области появятся военные администрации: за что они будут отвечать

"Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в сложные времена оккупации работали во благо украинцев", - объяснил Синегубов.

На пост глав военных администраций власти готовы рассмотреть кандидатов как среди действующих председателей, так и достойно зарекомендовавших себя в течение времени полномасштабного вторжения.

Также Синегубов рассказал, что в ходе сегодняшнего заседания Координационного штаба состоялось совещание с волонтерским сообществом Харьковской области.

"Очень важно координировать усилия и равномерно распределять помощь, в том числе по эвакуации. Еще раз спасибо волонтерскому движению Харьковщины за активность и неравнодушие", - отметил глава ОВА.