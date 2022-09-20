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В Харьковской области появятся военные администрации: за что они будут отвечать

Фото: в Харьковской области создадут более 20 военных администраций (t.me/synegubov_
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области создадут более 20 военных администраций. В первую очередь они появятся в общинах, где есть или были активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в сложные времена оккупации работали во благо украинцев", - объяснил Синегубов.

На пост глав военных администраций власти готовы рассмотреть кандидатов как среди действующих председателей, так и достойно зарекомендовавших себя в течение времени полномасштабного вторжения.

Также Синегубов рассказал, что в ходе сегодняшнего заседания Координационного штаба состоялось совещание с волонтерским сообществом Харьковской области.

"Очень важно координировать усилия и равномерно распределять помощь, в том числе по эвакуации. Еще раз спасибо волонтерскому движению Харьковщины за активность и неравнодушие", - отметил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

Также президент создал в Донецкой области четыре военных администрации.

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