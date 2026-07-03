В Харьковской области расширили принудительную эвакуацию сразу из трех районов

Почему приняли такое решение

Решение о расширении эвакуации было принято на заседании Совета обороны области.

Причина - возможное обострение ситуации в пограничных и прифронтовых общинах области.

Из каких населенных пунктов эвакуируют людей

Обязательная эвакуация коснется трех районов Харьковщины.

Шевченковское общество. Здесь объявили обязательную эвакуацию сразу из 41 населенного пункта, среди которых Аркадовка, Богодаровка, Василенково, Большие Хутора, Гроза, Журавка, Ивановка, Максимовка, Малые Крынки, Мирное, Новый Лиман, Огурцовка, Петрополье, Полтава, Сумское, Троицкое, Художественное. Полный список включает и другие меньшие села общины.

Богодуховский район. Эвакуация касается поселков Ульяновка и Заречное, а также сел Ивановка, Уютное, Воскресеновка, Корбины Иваны, Шкарлаты, Девятибратово, Зарябинка, Лесковка, Константиновка и Снеги.

Дергачевское общество. Здесь была объявлена не только обязательная эвакуация, но и принудительная эвакуация детей. Это касается поселков Питомник, Новое, Слатино, а также сел Русская Лозовая, Соленый Яр, Безруки и Лещенко.

Синегубов призвал жителей определенных населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью и уехать.

Эвакуированных будут доставлять в транзитные центры, где они получат:

продуктовые и непродовольственные наборы;

юридическую помощь;

психологическую поддержку;

денежную помощь

Главная задача - сохранить жизнь и здоровье гражданских жителей приграничных территорий.