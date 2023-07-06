В Харьковской области во время полевых работ трактор подорвался на взрывчатке

В Харьковской области при выполнении полевых работ трактор подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Водителя госпитализировали с тяжелой травмой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"6 июля во время выполнения полевых работ тракторист наткнулся на неизвестное взрывное устройство, которое сдетонировало. Событие произошло возле села Курулька Барвинковской общины", - говорится в сообщении.

В результате взрыва водитель получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу.

Кроме того, в селе Довгенькое Купянского района произошел несчастный случай, связанный со взрывом взрывоопасного предмета, в результате чего пострадал 15-летний подросток.

Парень вместе с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, в результате чего произошла вспышка и пострадавший получил ожоги пламенем 1-2 степени лица, обеих рук, грудной клетки и обеих ног (45-48%). Он был доставлен в городскую больницу Харькова.

Заминированные территории Украины

Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.

Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.