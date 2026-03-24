ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Харьковщине из-за ударов по "скорым" готовят ограничения на выезд бригад

15:51 24.03.2026 Вт
2 мин
В регионе могут изменить правила работы медиков скорой помощи
aimg Ірина Глухова
Фото: на Харьковщине из-за ударов по "скорым" готовят ограничения на выезд (Getty Images)

В Харьковской области могут запретить выезд карет скорой помощи в прифронтовые населенные пункты без систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОГА Олег Синегубов во время телемарафона.

Читайте также: РФ ударила дроном по "электричке" под Харьковом: что известно о последствиях атаки (фото)

По его словам, российские войска продолжают обстреливать кареты экстренной медицинской помощи. В связи с этим власти планируют вынести вопрос на рассмотрение Совета обороны области.

"Наверное, будем запрещать выезжать на такие достаточно тяжелые направления без оборудования РЭБ-системы. Часть карет экстренной скорой медицинской помощи у нас уже оснащена РЭБом, однако все равно есть дроны на оптоволокне. Поэтому люди подвергаются опасности. Здесь все сложно", - отметил Синегубов.

Он добавил, что ситуация зависит от конкретного населенного пункта: либо человек сможет добраться хотя бы до амбулатории и получить необходимую первую медицинскую помощь, либо нужно эвакуироваться.

"Конечно, мы за то, чтобы люди эвакуировались из таких населенных пунктов, как, в том числе Большой Бурлук. Там объявлена принудительная эвакуация семей с детьми", - сказал Синегубов.

Кроме того, по словам главы ОГА, российские войска атакуют и железнодорожный транспорт.

В частности, утром дрон попал в электропоезд, подобные случаи фиксируют на Изюмском и Лозовском направлениях.

Начальник ОВА сообщил, что на данный момент расширение зоны принудительной эвакуации не предвидится.

За сутки в регионе эвакуировали 76 человек, среди них четверо - дети. С начала вторжения эвакуированы 70 тысяч человек, из них 7 тысяч - дети.

Атаки россиян на авто скорой помощи

Российские войска регулярно обстреливают автомобили экстренной медицинской помощи в прифронтовых районах Украины. С начала полномасштабной войны зафиксированы многочисленные случаи, когда "скорые" становились целью вражеских атак.

Такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права и расцениваются как военные преступления.

В частности, утром, 15 марта, российские захватчики ударили FPV-дроном по автомобилю скорой, который двигался вблизи поселка Красная Волна в Великобурлукской громаде Купянского района.

В результате атаки погибли медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один работник скорой, 53-летний мужчина, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Ранее в Купянском районе Харьковской области российские войска также прицельно ударили по карете скорой во время выполнения задания, в результате чего двое медиков получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война в Украине Скорая
Новости
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти