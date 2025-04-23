Харьков снова под дроновой атакой, в городе прогремели взрывы

В Харькове в ночь на 23 апреля прогремели взрывы. Российские захватчики снова атакуют город ударными беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Харьковский городской голова рассказал о взрыве в городе в 01:02 в своем Telegram-канале.
В Харькове прогремел взрыв - город снова под атакой вражеских БПЛА", - написал он.
Отметим, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации движения новых ударных беспилотников противника в направлении города Харьков.
В 01:08 мэр Терехов рассказал о втором взрыве в Харькове.
Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram также рассказал о вражеской воздушной атаке на областной центр.
"Взрыв в Харькове! Находитесь в безопасности до отбоя тревоги", - написал он в соцсети.
В 01:22 мэр Терехов рассказал о "третьем за ночь взрыве в городе".
"Возможны еще удары враждебными БПЛА. Будьте осторожны!" - говорится в заявлении городского головы.
Как позже сообщил городской голова Терехов, в Харькове все три "прилета" были по одному району города. Он рассказал, что на местах попадания есть пожар.
"Последствия ударов уточняются. Угроза повторных ударов сохраняется", - добавил мэр.
Напомним, 22 апреля днем российские захватчики запустили по Харькову "Шахеды". В городе прогремели несколько взрывов. Как стало известно позже, враг атаковал сразу Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский районы Харькова.
В результате российского удара дронами-камикадзе пострадали десять человек. Добавим также, что в целом российские оккупанты для ударов по Харькову применили 13 дронов.
А уже вечером 22 апреля войска РФ снова ударили по Харькову дроном. В результате обстрела загорелся гараж в Салтовском районе. Известно, что для атаки противник применил БПЛА типа "Молния".
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