Харьков удивил новыми ценами: сколько теперь стоит жилье и что происходит на рынке

После длительного затишья рынок недвижимости в Харькове ожил: за последние полгода стоимость квартир на вторичке подскочила на 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, за сколько теперь продают жилье в Харькове и что с ценами на аренду.
После начала полномасштабной войны цены на недвижимость в Харькове резко упали. Все это время город входит в пятерку областных центров с самым дешевым жильем. Стоимость квартир здесь до сих пор остается низкой, но стремительное повышение цен в течение последних полгода свидетельствует, что рынок адаптировался к военным вызовам.
Цены на жилье в Харькове:
Хотя средняя цена однокомнатной квартиры составляет 22 тысячи долларов, на рынке немало предложений продажи по 5-15 тысячи долларов.
Дороже всего квартиры продают в Шевченковском и Основянском районах, дешевле всего - в Киевском (однокомнатные) и на Салтовке (двух- и трехкомнатные квартиры).
По данным ЛУН, чтобы заработать сейчас на квартиру в Харькове, нужно откладывать всю зарплату в течение 3,5 года.
Цены на первичном рынке Харькова остаются стабильными в течение последних 6 месяцев. "Квадрат" жилья стоит:
Сейчас в Харькове в продаже 36 очередей ЖК. Жилье там можно приобрести по программе "єОселя", в кредит или взять рассрочку у застройщика.
Аренда в Харькове остается стабильной. Здесь одни из самых низких цен в стране:
Самые дорогие квартиры в Основянском и Шевченковском районах, самые дешевые - в Киевском и на Салтовке.
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