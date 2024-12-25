Харьков под массированным ударом: есть "прилеты", вспыхнули пожары

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прозвучала серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", - пишет Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов.

"По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр. После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждение гражданской нежилой инфраструктуры", - сообщает Синегубов.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий. По его словам, известно, что ранение получил 39-летний гражданский мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшего.

Угроза повторных ударов сохраняется.

Обновлено 07:40. В Харькове в Немышлянском районе - удар по частному дому. Пострадал один человек.

Всего в городе известно уже о трех пострадавших в результате атаки.