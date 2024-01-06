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Ситуация несколько иная. В ВСУ отреагировали на прогнозы ISW о Купянском направлении

Украина, Суббота 06 января 2024 16:03
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Ситуация несколько иная. В ВСУ отреагировали на прогнозы ISW о Купянском направлении Фото: ВСУ отреагировали на прогнозы ISW (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации с октября пытаются штурмовать Купянское направление, однако тщетно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"На самом деле ситуация там несколько иная. Противник на Купянском направлении пытается штурмовать с октября. Каких-то успехов на этом направлении у российских оккупантов нет. Там происходят ежедневные штурмы", - пояснил Фитьо.

По словам начальника, одной из целей РФ является Синьковка. Она проходит по всем сводкам и только за минувшие сутки на этом направлении отбили 7 вражеских атак.

"По сравнению с предыдущими данными активность несколько снизилась. наблюдаем за врагом, но каких-то успехов на Купянском направлении вблизи Синьковки нет, поэтому харьковчане могут быть спокойными. Каких-то скоплений войск мы не наблюдаем", - добавил он.

Фитьо отметил, что на данном направлении противник уже более 3 месяцев успехов не имеет.

Усиление штурмовых отрядов

В то же время начальник службы связей с общественностью сообщил, что Россия время от времени усиливает некоторые подразделения, среди которых и штурмовые.

"Раньше они делали ставку на пехоту, а в последнее время увеличили использование техники. На прошлой неделе штурм происходил вблизи Синьковки и там уничтожили 2 танка, 3 БМП, сразу 30 россиян и десять были ранены", - пояснил он.

Однако Фитьо отметил, что такие штурмы в последнее время происходят постоянно и технику россияне также активно привлекают.

"Из-за потерь они перегруппировываются и мы за ними наблюдаем", - добавил он.

Ситуация на Купянском направлении

В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппируются на Лиманском.

В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска.

Однако позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении наступательные действия российских террористов замедлились, в то время, когда украинские военные наносят урон врагу.

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