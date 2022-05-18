Характер війни змінився. ЗСУ почали наступати навіть на складних ділянках Донбасу, - Арестович

На складних ділянках фронту в районі Сєвєродонецька та Попасної характер бойових дій змінився. ЗСУ з оборонної позиції перейшли в наступ.

"Сам факт того, що ми ведемо контрнаступальні дії, навіть на складних ділянках - Сєвєродонецьк та Попасна, показує, що характер ходу всієї спецоперації, як з нашого, так і з російського боку, радикально змінився", - переконаний Арестович.

За його словами, до цього росіяни давили, а ЗСУ не мріяли про контрнаступальні дії, а лише мріяли не потрапити під удари авіації та артилерії переважаючих сил.

"Їх було десь вп'ятеро більше. Але ми тут взяли та почали контрдіяти у відповідь. Це означає, що їхні резерви виснажилися, а наші - підійшли. Характер змінився. Не на користь противника. Там не легко, але ситуація поступово перегинається на нашу користь" - заявив радник глави ОП України.