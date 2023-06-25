Хаос в России после бунта Пригожина может продолжаться неделями или месяцами, - Блинкен

"Я не думаю, что мы видели "финальный акт" российских потрясений", - сказал Энтони Блинкен.

По его словам, Хаос, вызванный вчерашним мятежом, может длиться неделями или месяцами. Он также отметил, что еще слишком рано говорить о том, какое будущее ждет наемников "Вагнера".

Блинкен сказал, что ни ядерная политика США, ни ядерная политика России не изменились в результате кризиса.

Кроме того, государственный секретарь США сообщил, что американский президент Джо Байден не пытался достучаться до российского президента.

Переворот в России

Напомним, между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

На днях конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "ити на Москву", и начал с Ростова.

Вчера после полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

Пригожин заявил о прекращении "похода" на Москву

Однако к вечеру основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

"ЧВК "Вагнера" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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