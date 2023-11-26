ХАМАС освободил еще 17 заложников, - военные Израиля

Красный Крест принял 17 заложников, освобожденных в воскресенье из плена в Секторе Газа. Это уже третья группа людей, освобожденных из плена ХАМАСа.
Об этом заявили в Армии обороны Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В группу из 17 человек входят как израильтяне, так и иностранные граждане, сообщили в ЦАХАЛе.
Эта группа является частью запланированного третьего обмена заложников, удерживаемых в Секторе Газе, на палестинских заключенных, который происходит в рамках четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС.
Российские СМИ сообщают, что одним из освобожденных заложников является гражданином России.
Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.
13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.
25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.
Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.
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