ХАМАС завтра освободит 13 заложников в рамках соглашения с Израилем

Он отметил, что первая группа из 13 израильских заложников будет освобождена завтра в 16:00.

По словам аль-Ансари, Доха получила список имен гражданских лиц, которых террористическая группировка ХАМАС освободит в первый день действия соглашения, по крайней мере, из четырех групп.

Отвечая на вопрос о заложниках из других стран, он сказал, что первоначально "приоритетом было освобождение женщин и детей", и сказал о "расширении паузы за счет формулы освобождения большего числа заложников".

По его словам, цель состоит в том, чтобы пауза в боевых действиях закончилась "длительным перемирием".

Соглашение об освобождении заложников

Израиль разработал соглашение об освобождении заложников, состоящее из пяти этапов.

Накануне Кабмин Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников. Боевики согласно плану в течение пятидневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иерусалим переживает "критические часы" перед запланированным освобождением заложников.

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