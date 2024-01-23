Взрывы и больше 20 убитых. ХАМАС устроил новую атаку на ЦАХАЛ в Секторе Газа

Боевики ХАМАС устроили новую атаку на израильских военных в Секторе Газа 22 января. Они выстрелили по БТРу охраны ЦАХАЛ, после второго взрыва на воздух взлетели два здания, которые готовились к сносу, хотя внутри них еще оставались военные, 21 человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Двадцать один израильский солдат был убит в понедельник, когда они подверглись нападению на юге Сектора Газа, что вызвало взрыв, в результате которого обрушились два здания с солдатами внутри них", - пишет издание 23 января.

Как уточняют журналисты, здания готовились к сносу войсками, когда палестинские боевики открыли огонь из РПГ по танку, охранявшему силы. Затем в зданиях произошел второй взрыв, возможно, из второго гранотомета, который привел к их обрушению.

"Это был самый смертоносный инцидент с начала наземного наступления Израиля в анклаве, в результате которого число погибших военных в ходе операции достигло 219", - отмечает The Times of Israel.

На пресс-конференции во вторник утром официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что войска действуют в районе примерно в 600 метрах от границы, напротив южной израильской общины Кисуфим.

"Около 16.00 боевики обстреляли из РПГ танк, охранявший войска, одновременно произошел взрыв в двух двухэтажных зданиях. Из-за этого взрыва здания рухнули, а большая часть сил находилась внутри и рядом с ними", - сказал он.

Хагари сказал, что взрыв в зданиях, скорее всего, был результатом мин, заложенных войсками с целью последующего сноса построек, но причина взрыва все еще расследуется. Возможно, в здание попал второй гранатомет.

ЦАХАЛ назвал имена 17 солдат, погибших в результате инцидента, все они были резервистами. Еще трое солдат были убиты в бою в понедельник в ходе усиленного штурма города Хан-Юнис на юге Газы.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили массированное вторжение в Израиль и во время нападения захватили в заложники сотни человек. Иерусалим в ответ приступил к военной операции против террористов, в частности в районе Сектора Газа.

Впоследствии в ходе обмена заложниками террористы освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Как ранее писало The Wall Street Journal, израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировки.