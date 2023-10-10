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ХАМАС выпустил шквал ракет по израильскому Ашкелону (видео)

Иллюстративное фото: ХАМАС выпустил шквал ракет по израильскому Ашкелону (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Террористы ХАМАС выпустили шквал ракет по израильскому южному прибрежному городу Ашкелон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В Ашкелоне и других близлежащих населенных пунктах звучат сирены.

Отметим, что ранее террористическая группировка предупредила, что обстреляет Ашкелон в 17:00 в ответ на израильские авиаудары по Сектору Газа.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Впоследствии Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАСа.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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