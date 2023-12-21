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ХАМАС отказал в недельном перемирии Израилю, - СМИ

Фото: ХАМАС отказался от предложения Израиля прекратить огонь на неделю (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Палестинское радикальное движение ХАМАС отклонило предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Командование боевиков отказывается обсуждать выдачу заложников из Израиля, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу. Позицию группировки представил руководитель политического крыла ХАМАС Исмаил Хания в беседе с египетской разведкой. Он прибыл в Каир для согласования прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для Сектора Газа.

Издание отмечает, что это не провал в переговорах, а попытка ХАМАС добиться от Тель-Авива больших уступок. В частности, палестинское движение готово обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.

Кроме того, палестинская группировка "Исламский джихад" требует от Израиля в обмен более чем на 100 заложников освободить из своих тюрем всех участников движения. Их число достигает нескольких тысяч человек.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также ракетами обстреливали города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале в Секторе Газа наземной операции "Железные мечи".

В конце ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Перемирие длилось до 1 декабря и было сорвано из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком на неделю. Тель-Авив предлагает освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

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