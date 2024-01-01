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ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками, - СМИ

Понедельник 01 января 2024 21:19
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ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Взгляды ХАМАСа и Израиля сильно расходятся в позициях по новой сделке по освобождению заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Переговоры Израиля с ХАМАС о новой сделке по освобождению заложников "очень трудны", поскольку ХАМАС выдвигает непомерные требования, которые Израилю будет трудно принять.

Со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщается, что усилия по достижению сделки вряд ли принесут плоды в ближайшее время.

При этом отмечается, что ХАМАС хочет, чтобы Израиль вывел все войска из Сектора Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

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Израиль ХАМАС Сектор Газа
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