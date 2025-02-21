После взрывов автобусов Нетаньяху поручил армии провести операцию на Западном берегу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) начать масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан против террористических центров. Решение принято после серии взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В Офисе израильского премьера назвали эти события со взрывами попыткой массированного нападения.

У Нетаньяху рассказали также о приказе полиции и "Шин-Бет" (или Шабак - спецслужба системы спецслужб Израиля, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности государства) "увеличить профилактические действия" в городах страны, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Отмечается, что соответствующие решения были приняты после встречи с министром обороны Израилем Кацем, начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Галеви, руководителем "Шин-Бет" Роненом Баром и комиссаром полиции Даниэлем Леви.

Взрывы автобусов в Израиле

Ранее сообщалось, что 20 февраля в Израиле в двух пригородах вблизи Тель-Авива произошли взрывы в трех автобусах на двух парковках. Транспортные средства были пустыми. Позже появилась информация, что якобы планировалось 21 февраля поднять в воздух 5 автобусов, когда они будут в движении.

Работники полиции нашли четыре взрывных устройства. В результате инцидентов пострадавших и жертв не было. Израильская сторона подозревает теракт.

Как сообщается, на одном из взрывных устройств обнаружили сообщение "Месть из Тулькарема" - это ссылка на город на Западном берегу, где Армия обороны Израиля недавно провела крупномасштабную контртеррористическую операцию.

Полиция проводила обыски автобусов и поездов. Впоследствии появилась информация, что так называемый "Тулькаремский батальон" ХАМАС, базирующийся в Тулькареме на Западном берегу реки Иордан, опубликовал в своем Telegram-канале заявление, которое может свидетельствовать об ответственности группировки за комбинированный взрыв автобусов в Тель-Авиве.

Ночью в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные закрыли въезд в определенные районы Иудеи и Самарии. Также указывалось, что начальник израильского Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Галеви поручил оказать помощь полиции "по мере необходимости и усилить деятельность в районе буферной зоны".