RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ХАМАС обещает освободить часть иностранных заложников

Фото: ХАМАС пообещал освободить часть иностранных заложников (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Боевое крыло палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что готово отпустить некоторых иностранных заложников, держащихся в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera.

Спикер так называемых "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда заявил, что сообщил о таком решении посредников, а заложников освободят "через несколько дней".

До этого в израильской армии сообщалось, что террористы ХАМАС содержат в секторе Газа 245 заложников.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. После этого Тель-Авив объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции. При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Также отметим, что NBC News писало, что переговоры представителей Израиля и ХАМАС по освобождению заложников зашли в тупик, поскольку боевики отказались гарантировать, что отпустят большое количество иностранцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль