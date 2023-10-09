ХАМАС дважды запустил ракеты по Ашкелону, пострадал ребенок
Боевики ХАМАС дважды обстреляли Ашкелон. При попадании в жилой дом пострадал ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
.Город дважды подвергся обстрелу. Одна из ракет попала в трехэтажное здание. На данный момент известно о пострадавшем 8-летнем ребенке.
תיעוד: המטח הכבד לעבר אשקלון @glick_sh pic.twitter.com/bgfLmcxxYb— גלצ (@GLZRadio) October 8, 2023
Медики в городе реагируют на сообщения о прямых попаданиях ракет в ряд жилых зданий в Ашкелоне.
ХАМАС утверждает, о выпуске 100 ракет по Ашкелону.
Война в Израиле
Вооруженные силы Израиля в своей сводке на 9 октября, сообщили, что боевики Сектора Газа выпустили 3284 ракеты по Израилю.
Ранее, мы информировали, что количество жертв нападения ХАМАСа превысило 700 человек. Израильские военные продолжают зачистку территории и возвращают под контроль ранее оккупированные города.
США выразили обеспокоенность по конфликту в Израиле. Сенаторы создали законопроект, который готовы продвинуть на обсуждение. В нем будет пакет помощи Израилю для самообороны.
Ранее мы писали, что президент США Байден заявил, что позаботится об предоставлении Израилю защиты от возникшей угрозы.
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