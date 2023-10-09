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В Китае отреагировали на нападение ХАМАС на Израиль

Понедельник 09 октября 2023 11:18
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В Китае отреагировали на нападение ХАМАС на Израиль Фото: в Китае отреагировали на нападение ХАМАС на Израиль (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Китае озабочены обострением конфликта между Палестиной и Израилем. Государство призывает к немедленному прекращению боевых действий для защиты гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Китая.

"Китай глубоко озабочен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - говорится в заявлении.

В Китае добавляют, что рецидив конфликта демонстрирует, что затяжная стагнация мирного процесса не может продолжаться.

По мнению МИД, фундаментальный выход из конфликта состоит в реализации решения о двух государствах и создании независимого Государства Палестина.

Там также заявляют, что международное сообщество должно действовать более срочно, увеличить свой вклад в решение палестинского вопроса, способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем и найти путь к достижению продолжительного мира.

Отмечается, что Китай будет продолжать сотрудничество с международным сообществом в этих целях.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. В начале вторжения им удалось захватить ряд населенных пунктов. Уже к вечеру израильские Силы обороны вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Согласно последним данным, из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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