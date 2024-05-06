ХАМАС атаковал ракетами КПП на въезде в Сектор Газа, погибли военные Израиля

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что 10 снарядов были выпущены из города Рафах на юге Сектора Газа в район КПП, который сейчас закрыт для грузовиков, следующих в прибрежный анклав.

В ХАМАС сообщили, что выпустили ракеты по израильской военной базе вблизи перехода, но не уточнило место их запуска. Источники террористов отметили, что мишенью обстрела был не коммерческий переход.

Израиль заявил, что в результате нападения погибли трое солдат ЦАХАЛ, еще 11 военных были серьезно ранены.

Удар мести

Вскоре после атаки ХАМАС, израильская авиация нанесла удар по дому в Рафахе. По данным палестинского Минздрава, в результате атаки погибли девять человек, несколько получили ранения.

Израильские военные подтвердили факт контрудара, заявив, что он поразил пусковую установку, из которой были выпущены снаряды террористов, а также расположенное рядом "военное сооружение".

"Запуски, осуществленные ХАМАС вблизи КПП Рафах ... являются ярким примером систематической эксплуатации террористической организацией гуманитарных объектов и пространств, а также продолжения использования ими гражданского населения Газы в качестве живого щита", - говорится в сообщении.

При этом ХАМАС отрицает, что использует гражданское население Рафаха в качестве живого щита. В городе у границы с Египтом проживает более миллиона палестинских беженцев.

Атака произошла в разгар проходящих в Каире переговоров о прекращении огня, и ставит под сомнение вероятность быстрого достижения соглашения.