Халатность на 730 млн гривен. Экс-руководству "Запорожьеоблэнерго" грозит тюрьма

Как отмечает СБУ, в сотрудничестве с Бюро экономической безопасности удалось установить, что бывший гендиректор и коммерческий директор "Запорожьеоблэнерго" допустили убытки предприятия на 730 млн гривен.

В 2019 году они заключили договор с промышленным предприятием на поставку электрической энергии на его производственные мощности. Согласно заключенному соглашению, производитель должен был получать от компании электроэнергию по тарифу 2-го класса, который предусмотрен для промышленных объектов, не имеющих собственной подстанции.

В таком случае стоимость электричества значительно больше, поскольку для его подачи потребителю необходимо дополнительно использовать высоковольтные линии и кабельные системы.

"Впрочем, как выяснило расследование, по факту завод получал электроэнергию по тарифу 1-го класса, что значительно уменьшает ее себестоимость", - подчеркивают правоохранители.

Таким образом, бывший топ-менеджмент компании, вероятно, допустил убытки в особо крупных размерах.

"Выводы независимой экспертизы подтвердили убытки, нанесенные предприятию на 730 млн гривен", - уточняет СБУ.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что экс-глава компании незаконно собирал конфиденциальную информацию о подчиненных. Для этого он фотографировал персональные данные потерпевших.

Бывшему руководству "Запорожьеоблэнерго" сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.