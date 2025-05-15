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Халатность на 730 млн гривен. Экс-руководству "Запорожьеоблэнерго" грозит тюрьма

Иллюстративное фото: "Запорожьеоблэнерго" потеряло 730 млн гривен из-за халатности экс-руководства (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Действия экс-руководства "Запорожьеоблэнерго" могли привести к убыткам в размере 730 млн гривен. Теперь бывшим топ-менеджерам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отмечает СБУ, в сотрудничестве с Бюро экономической безопасности удалось установить, что бывший гендиректор и коммерческий директор "Запорожьеоблэнерго" допустили убытки предприятия на 730 млн гривен. 

В 2019 году они заключили договор с промышленным предприятием на поставку электрической энергии на его производственные мощности. Согласно заключенному соглашению, производитель должен был получать от компании электроэнергию по тарифу 2-го класса, который предусмотрен для промышленных объектов, не имеющих собственной подстанции. 

В таком случае стоимость электричества значительно больше, поскольку для его подачи потребителю необходимо дополнительно использовать высоковольтные линии и кабельные системы.

"Впрочем, как выяснило расследование, по факту завод получал электроэнергию по тарифу 1-го класса, что значительно уменьшает ее себестоимость", - подчеркивают правоохранители. 

Таким образом, бывший топ-менеджмент компании, вероятно, допустил убытки в особо крупных размерах.

"Выводы независимой экспертизы подтвердили убытки, нанесенные предприятию на 730 млн гривен", - уточняет СБУ. 

Также в ходе расследования правоохранители установили, что экс-глава компании незаконно собирал конфиденциальную информацию о подчиненных. Для этого он фотографировал персональные данные потерпевших.

Бывшему руководству "Запорожьеоблэнерго" сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы. 

Схема на строительстве Подольского моста

Напомним, ранее СБУ и БЭБ выяснили, что на строительстве Подольского моста в Киеве могли разворовать более 153 млн гривен.

Такую схему организовали бывшие и действующие чиновники.

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Служба безопасности УкраиныЗапорожьеоблэнерго