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Хакери зламали базу головної російської телерадіокомпанії

Фото: хакери зламали базу даних ВГТРК (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Група хакерів зламала базу даних Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВГТРК), і пообіцяла оприлюднити інформацію.

Про це 26 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Anonymous TV в Twitter.

Зазначається, що зламала базу основного рупора кремлівської пропаганди хакерська група NB65, яка пов'язана з Anonymous.

"Загальний обсяг даних, які готуються до випуску, становить 870 ГБ. DDoSecrets випустить його найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в березні генеральний директор ВГТРК Олег Добродєєв потрапив до санкційного списку проти російських пропагандистів, який був схвалений Кабміном України.

Також ми писали, що днями хакери Anonymous виклала в мережу десятки тисяч файлів з бази Центрального Банку Росії, яку зламали.

Перед цим Anonymous злили в мережу базу Роскомнагляду (понад 360 тисяч файлів).

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Російська ФедераціяAnonymous