Хакери зламали базу головної російської телерадіокомпанії

Група хакерів зламала базу даних Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВГТРК), і пообіцяла оприлюднити інформацію.
Про це 26 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Anonymous TV в Twitter.
Зазначається, що зламала базу основного рупора кремлівської пропаганди хакерська група NB65, яка пов'язана з Anonymous.
"Загальний обсяг даних, які готуються до випуску, становить 870 ГБ. DDoSecrets випустить його найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в березні генеральний директор ВГТРК Олег Добродєєв потрапив до санкційного списку проти російських пропагандистів, який був схвалений Кабміном України.
Також ми писали, що днями хакери Anonymous виклала в мережу десятки тисяч файлів з бази Центрального Банку Росії, яку зламали.
Перед цим Anonymous злили в мережу базу Роскомнагляду (понад 360 тисяч файлів).
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